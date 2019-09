L'Inter Milan dévoile un 3e maillot noir et jaune

A l'occasion du Grand Prix d'Italie de Formule 1, l'Inter Milan et son sponsor historique Pirelli ont dévoilé le 3e maillot des Nerazzurri pour cette saison.

Les couleurs choisies sont le noir et le jaune, pour rappeler les saisons 1997-1998 et 2009-2010, durant lesquelles les Lombards ont remporté de nombreux trophées (C3 et C1). "La combinaison du noir et du jaune a toujours été une combinaison gagnante et le troisième uniforme de l'Inter a un look particulièrement dynamique", a déclaré Pete Hoppins, directeur du design de Nike Football. Les joueurs le porteront notamment lors des rencontres de Ligue des champions.