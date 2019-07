L'Inter et l'AC Milan présentent leur projet de nouveau stade

Quelques semaines après l'annonce de la future démolition de San Siro (photo), l'AC Milan et l'Inter Milan ont présenté mercredi matin le projet d'un nouveau stade commun à la mairie de Milan. Dans un communiqué, les Rossoneri ont indiqué qu'il s'agissait "d'une première étape officielle des clubs visant à amorcer un chemin commun vers la construction, près de San Siro, d'un quartier moderne, durable et accessible, qui s'articule autour d'une infrastructure sportive innovante."

Le complexe comprendrait un nouveau stade de 60 000 places, ainsi qu'un quartier dédié au shopping, divertissement, qui serait ouvert 365 jours par an et qui créera 3500 emplois. L'ensemble serait estimé à 1,2 milliard d'euros.

