L'étonnante réaction de CR7 après son coup-franc

Cristiano Ronaldo est une machine programmée. Mais il faut croire que le Portugais n'est pas hermétique aux critiques. Ces derniers temps, de l'autre côté des Alpes, le meilleur buteur de Serie A était montré du doigt pour son manque de réussite dans l'exercice des coups francs. Habitué à prendre ses responsabilités à chaque occasion, CR7 avait enchaîné 42 tentatives sans trouver le chemin des filets. Avec plus de 50 coups francs inscrits en carrière, Ronaldo reste pourtant l'un des tireurs les plus prolifiques de son époque, mais son rival Lionel Messi a pris le pas depuis quelques années. Au Real Madrid, aussi, la star avait vu son ratio baisser par rapport à sa réussite affichée en première partie de carrière, notamment à Manchester United.

Sarri : "Il est venu me voir et m'a dit 'enfin'..."

Rien de tel qu'un derby turinois pour réparer cette anomalie. D'une frappe limpide en pleine lucarne, CR7 a mis fin à sa période de disette sur coup franc. Il est une nouvelle fois le grand artisan du succès de la Vieille Dame (victoire 4-1). Interrogé après la rencontre, Ronaldo a reconnu que ses échecs à répétition dans le domaine commençaient à peser. Même son entraîneur Maurizio Sarri avait identifié le problème. "Il fallait vraiment que je marque sur coup franc pour retrouver ma confiance", a-t-il expliqué devant la presse, tandis que Maurizio Sarri s'est lui aussi réjoui pour son buteur. "Honnêtement, je ne pensais pas que c'était (un problème) mais à la fin du match, il est venu me voir et m'a dit 'enfin'...". Une nouvelle preuve, s'il le fallait, que le doute anime même les plus grands.