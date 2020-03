Les instances italiennes étudient 3 options pour la fin de la Serie A

A cause du Coronavirus, le championnat italien a été suspendu indéfiniment lundi soir. La compétition est donc arrêtée, et le mystère est total concernant l’issue de cette Ligue. Toutefois, les hautes instances du football italien sont en train de plancher sur les différentes options afin la saison débouche sur un palmarès, avec un champion sortant, des équipes qualifiées pour l’Europe et d'autres reléguées en Serie B.

Le site Football Italia a dévoilé les différentes variantes qui sont explorées : « Sans ordre de priorité, une option serait de ne pas attribuer le Scudetto et donc d'informer l'UEFA des équipes qualifiées pour l'Europe. Un autre ferait référence à terminer le championnat tel qu'il se présente. Une troisième et dernière hypothèse serait d'organiser des matches de barrage pour le titre de Champion d'Italie et des matches de barrage pour décider de la relégation en Serie B ».

En tout état de cause, il apparait évident que l’une des trois solutions évoquées plus haut sera adoptée. Vu le retard accumulé avec les nombreux reports et sachant également qu’il n’y a aucune date fixée pour la reprise, il est impossible que tout soit rattrapé.