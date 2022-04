Le rachat de l'AC Milan imminent

De retour dans la lumière sur le plan sportif avec une actuelle place de leader de Serie A, l'AC Milan devrait très bientôt passer dans une autre dimension au niveau de ses capacités budgétaires. Pour l'heure propriété d'Elliott Management Corporation, le club rossonero va être vendu à la société Investcorp, un fonds d'investissement situé à Bahreïn.



Selon RMC, le futur propriétaire a de grandes chances de conclure l'affaire d'ici vendredi prochain. Le média indique par ailleurs que le montant total du rachat devrait atteindre 1,18 milliard d'euros. Si elle se confirmait, cette transaction serait la première prise de contrôle d'une grosse cylindrée transalpine par des investisseurs du Moyen-Orient.

Afflux monétaire

Cette arrivée représenterait quoi qu'il arrive une énorme opportunité pour l'AC Milan de se repositionner parmi les clubs les plus richement doté, et pourquoi pas capable de rivaliser avec les monstres financiers que sont devenus Manchester City et le Paris Saint-Germain. Sportivement, les Rossoneri pourraient également en profiter pour se réinstaller dans la durée en Ligue des champions.