Le message de soutien de Miralem Pjanic (Juve) à Daniele Rugani

La Juventus de Turin a indiqué mercredi soir que Daniele Rugani, a été testé positif au coronavirus. Rugani est le tout premier joueur de Serie A et des grands championnats européens à contracter le virus. Le jeune défenseur peut néanmoins compter sur le soutien de ses coéquipiers. Notamment Miralem Pjanic, qui s'est fendu d'un message de soutien diffusé sur ses canaux sociaux.

Doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando.



Non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza. Non sottovalutatela🙏



Forza @daniruga, siamo squadra anche in momento come questo💪#andràtuttobene 🇮🇹🇮🇹❤️ pic.twitter.com/LzWlziVa3G

— Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) March 12, 2020