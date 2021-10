Le grand gagnant, c'est Milan

Le duo de tête - Naples et AC Milan (25 points)

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

🌪 A 11 contre 9, Milan a eu d’énormes difficultés contre Bologne !

🔥 Au bout du suspense, les Rossoneri s’imposent 3-2 !

👀 Ibrahimovic a marqué contre son camp puis pour les siens !https://t.co/BNpt5GkC71

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 23, 2021

Les autres - Inter (18 points), AS Rome (16 points), Atalanta et Juventus (15 points)

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA

🥊 Un match à rebondissements entre l’Inter et la Juventus !

🥵 Dzeko avait ouvert le score, avant l’égalisation de Dybala au bout du suspense !

👊 Dybala est le héros des Bianconeri sur un penalty polémique !https://t.co/KT0PBpIycv

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 24, 2021

Les chocs à venir (fin de la phase aller)

Il fallait bien que ça arrive, et ça enlèvera sans doute un peu de pression au Napoli : les hommes de Luciano Spalletti ont lâché dimanche, lors du choc stérile sur le terrain de la Roma (0-0) , les premiers points de leur saison jusqu'alors parfaite avec huit victoires en autant de matchs. Ils restent invaincus malgré tout, mais voient l'AC Milan revenir à égalité de points. Les Rossoneri sont les incontestables grands gagnants du week-end, puisqu'ils sont les seuls du top 6 à avoir gagné. Non sans mal, à Bologne (2-4) dans les dernières minutes et à onze contre neu f, mais voilà Zlatan Ibrahimovic et ses partenaires qui font mieux que confirmer leur saison dernière. Et vont peut-être très vite songer à lâcher la Ligue des champions (zéro point dans le groupe de Liverpool, l'Atlético et Porto), à l'image de l'Inter l'an passé.C'est en grande partie parce que les deux sommets de dimanche ont accouché d'un nul, Roma - Naples mais aussi le tant attendu Inter - Juventus (1-1), que les Milanais peuvent autant profiter de cette neuvième journée. Les Intéristes restent à sept points de la tête, mais celle-ci étant désormais occupée par deux équipes, la situation devient d'autant plus complexe... Il va falloir cravacher sérieusement pour suivre le rythme effréné, même si la Juve aura un calendrier a priori plus abordable (voir plus bas).Derrière, la Roma et la Juventus sont dans le même bateau, celui des deux équipes qui n'ont pas réussi à bénéficier de ces affrontements directs. Les Romains comme les Turinois auraient ainsi doublé l'Inter en cas de victoire. Enfin, l'Atalanta a également loupé le coche de manière plus surprenante encore, en concédant un nul inattendu à la maison face à l'Udinese (1-1), quatorzième. C'est une lutte pour le podium qui se dessine, plus qu'une bagarre déjà hypothétique pour le titre.AS Rome - AC MilanInter - AC MilanInter - NaplesJuventus - AtalantaAS Rome - Inter ; Naples - AtalantaAtalanta - AS Rome ; Naples - AC Milan