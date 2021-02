Lazio, six victoires et ça repart

C'est peut-être l'habit qui sied le mieux à la Lazio. La saison dernière, le retour en grâce ô combien spectaculaire des Biancocelesti les avait placés dans une lutte à trois pour le titre avec la Juventus et l'Inter... jusqu'au mois de mars, la pause forcée de trois mois à cause du Covid ayant eu raison de l'incroyable dynamique symbolisée par Ciro Immobile et ses 36 buts en Serie A (Soulier d'Or 2020). Désormais, après un début de saison plus difficile qui a vu la Lazio fréquenter la deuxième partie de tableau, les joueurs de Simone Inzaghi se sont enlevés une certaine pression. Ils en récoltent les fruits.

Remontés à la sixième place, à égalité avec leurs amis de la Roma et Naples au quatrième rang, et à deux points de la Juventus, les Laziali restent sur six victoires d'affilée. C'est la meilleure série en cours en Italie, et une des meilleures parmi les cinq grands championnats européens, où seuls Manchester City (onze victoires), Monaco et le Barça (sept victoires) font mieux, Lille restant également sur six succès. Invaincus en 2021, avec un nul pour démarrer l'année avant ces six victoires consécutives, Sergej Milinkovic-Savic et ses coéquipiers ont notamment infligé un 3-0 à la Roma et gagné 3-1 chez l'Atalanta.



Immobile est resté une gâchette folle : quatorze buts, deuxième meilleur réalisateur du championnat à deux longueurs de Cristiano Ronaldo, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku. "Le plus difficile arrive, après avoir rattrapé tous ces points perdus au départ", estimait Simone Inzaghi en conférence de presse, après la dernière victoire contre Cagliari (1-0). Avec cette réflexion toute simple lorsqu'on lui demande s'il est possible de penser au titre, alors que l'AC Milan compte neuf points d'avance : "Il suffit de ne pas s'arrêter." Une victoire chez l'Inter, au-delà de confirmer le retour au premier plan de la Lazio - qui affrontera aussi le Bayern en huitièmes de finale de Ligue des Champions -, ramènerait le club romain à quatre longueurs de son adversaire.

