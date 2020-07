Lazio Rome : La piste menant à Samuel Umtiti confortée par la presse italienne

Le nom de Samuel Umtiti est sur toutes les lèvres. En difficulté cette saison au FC Barcelone, où il n’a été aligné qu’à dix-huit reprises depuis le début de la saison, le défenseur international français pourrait quitter la Catalogne cet été après quatre saisons sous les couleurs du club blaugrana. L’éclosion de Clément Lenglet, qui compose avec Gerard Piqué la charnière centrale préférée par Quique Setién, n’a pas aidé le champion du monde 2018 à retrouver une place dans le onze titulaire du remplaçant d’Ernesto Valverde sur le banc barcelonais. Face à cette situation, un départ de l’ancien Lyonnais est un bruit de couloir de plus en plus insistant et une des destinations les plus abordées est l’Italie.

La Lazio Rome face à une rude concurrence pour Umtiti ?

Alors que le quotidien catalan Sport a récemment évoqué un intérêt venant de la Lazio Rome pour le joueur de 26 ans, les médias transalpins sont sur la même longueur d’onde. En effet, pour Tuttosport, Samuel Umtiti est un « rêve » pour le club dirigé par Claudio Lotito. Ce dernier a décidément un œil sur le championnat d’Espagne puisque le quotidien italien lui prête aussi un intérêt pour le jeune attaquant Borja Mayoral, prêté cette saison par le Real Madrid à Levante. Mais le club biancocelesto ne serait pas le seul en Serie A à s’intéresser à l’alter-ego de Raphaël Varane en équipe de France. En effet, Naples, l’AS Rome mais également le Torino ont des vues sur le défenseur du Barça. Pour la Lazio Rome, un échec dans le recrutement de Samuel Umtiti est déjà considéré puisque l’international albanais Marash Kumbulla, qui évolue au Hellas Vérone, est considéré comme un plan B.