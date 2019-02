La Juventus Turin n’a pas voulu en dire beaucoup plus: une arythmie cardiaque a été décelée mardi chez Sami Khedira à l’occasion d’une batterie de tests physiques, ce qui entraîne son forfait pour le déplacement de mercredi en Ligue des champions sur le terrain de l’Atletico Madrid. Rien d’autre dans la communication officielle des Bianconeri, qui ont divulgué cette information par le biais d’un simple commentaire accompagnant le groupe convoqué par Massimiliano Allegri pour le déplacement en Espagne.

Déjà régulièrement blessé cette saison, avec la cheville en septembre (10 jours), la cuisse en octobre (un mois), à nouveau la cheville en novembre et décembre (un mois et demi) et le genou en janvier (une semaine), c’est bien sûr un problème d’un tout autre ordre qui vient à nouveau stopper le milieu de terrain allemand, qui avait retrouvé une place de titulaire indiscutable ces dernières semaines (il avait débuté les trois dernières rencontres de championnat) et s’apprêtait donc à jouer à nouveau face à l’Atletico.

Une période de repos de 30 à 40 jours minimum

Les médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport, font état d’une période de repos de 30 à 40 jours au minimum. Tout l’enjeu est de savoir ce qu’il faudra décider ensuite au sujet de cette arythmie, qui n’est pas forcément un problème catastrophique pour un sportif de haut niveau. L’arythmie, qui signifie une altération du rythme cardiaque normal, peut être réglée par des médicaments ou par une petite opération, ce qui est plus probable dans le cadre d’un athlète. Jonathan Biabiany, par exemple, avait été recalé par l’AC Milan en 2014 mais fait désormais une saison pleine à Parme.

Un joueur important avec un bon pedigree international Massimiliano Allegri

Plus récemment, encore à Milan, le vice-champion du monde Ivan Strinic a été contraint au repos. C’était cet été, mais il est revenu en novembre à l’entraînement (il n’a toujours pas rejoué). Mais pour éviter tout accident dramatique, certains comme Steve Savidan ou Lilian Thuram ont dû arrêter leur carrière. A suivre, donc. C’est Allegri qui, sans évoquer encore l’arythmie, avait annoncé le début de nouvelle en premier lieu, en conférence de presse: “Il est forfait, c’est un joueur important pour nous avec un bon pedigree international.” Il ne servira pas en huitièmes de finale de C1. En espérant que ce ne soit qu’un simple contretemps.