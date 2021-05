La Juventus n'a plus rien d'un cador

La chute de la Juventus Turin semble sans fin. Après des années de domination totale sur le football italien, la Vieille Dame est brutalement rentrée dans le rang. Ce lundi, elle pointe à la cinquième place de la Serie A avec seulement 69 points récoltés en 35 journées. Il faut remonter à la saison 2010-2011 pour retrouver le club piémontais dans une situation aussi délicate à ce stade du championnat. En l'espace d'un an, le nonuple champion d'Italie en titre semble avoir perdu tous les ingrédients qui avaient permis la multiplication des campagnes victorieuses. Et même s'il est aujourd'hui menacé, tout n'est pas de la faute d'Andrea Pirlo.

La nomination d'un entraîneur sans expérience n'a pas aidé les Turinois à enchaîner, mais elle n'a fait que mettre en évidence les limites d'un projet dont les limites sont nombreuses. Avec un effectif vieillissant, hétérogène et trop dépendant de Cristiano Ronaldo, la Juve ne s'est pas donné les moyens de remplir ses objectifs. Malgré les records et les exploits de son attaquant portugais, l'actuel cinquième de la Serie A est tout simplement à sa place.

A domicile et face aux gros, la Juventus n'y arrive plus



Cette saison, la Juventus n'a jamais été en tête de la Serie A. Son incapacité à enchaîner plus de trois succès consécutifs en est une des causes principales. La perte de son invincibilité à domicile en est une autre. Depuis le début de la saison, les coéquipiers de Gianluigi Buffon ont déjà perdu trois matchs à la maison. C'est autant que lors des quatre dernières campagnes réunies. Le revers de ce dimanche face à l'AC Milan (0-3) est le symbole de cette perte de repères à domicile.

Depuis l'inauguration du Juventus Stadium en 2011, le club lombard n'avait encore jamais réussi à s'y imposer en championnat. C'est désormais chose faite. Et cela s'explique notamment par les difficultés éprouvées par les hommes d'Andrea Pirlo face à ses concurrents directs dans la course à la Ligue des Champions. Avant de recevoir l'Inter Milan samedi prochain, le bilan des Bianconeri face aux autres membres du top 5 de la Serie A est de deux victoires, un nul et quatre défaites. Un véritable camouflet quand on se rappelle leur insatiable appétit dans les confrontations directes ces dernières années. La Juventus a perdu de sa superbe et elle en paye désormais les conséquences...

