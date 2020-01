La Juventus dompte la Roma / Coupe d'Italie (quarts de finale)

On l'annonçait au repos, mais Cristiano Ronaldo était finalement bien titulaire pour le choc de ces quarts de finale de Coupe d'Italie entre la Juventus et la Roma. La superstar portugaise a évidemment eu un impact sur le résultat, permettant à la Vieille Dame de signer un succès relativement tranquille. CR7 a débloqué la situation peu avant la demi-heure de jeu d'une frappe croisée imparable (1-0, 26eme). Tout s'est joué en première période pour les Bianconeri, qui se sont mis à l'abri dans la foulée grâce à Bentancur, auteur d'un superbe enchaînement technique (2-0, 38eme) puis au vétéran Bonucci, buteur de la tête (3-0, 45eme+2).

La Juve n'a pas tremblé

Les hommes de Maurizio Sarri ont ensuite levé le pied au retour des vestiaires, bien que Gonzalo Higuain ait trouvé le poteau (48eme). Mais ce sont les Giallorossi qui ont repris espoir après la réduction du score signée Under (3-1, 50eme). Une réaction finalement trop tardive face à une Juventus toujours aussi froide dans sa gestion du match. Les Bianconeri se sont attelés à conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Ils compostent donc leur ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Italie.