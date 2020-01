Kulusevski, le petit prodige suédois

C’est avec une tunique floquée du numéro 44, comme le nombre de millions d’euros dépensés (35 plus 9 de bonus) par la Juventus pour s’attacher ses services lors de ce mercato hivernal, que Dejan Kulusevski va pénétrer sur la pelouse du club turinois dimanche soir (20h45). Pas sous le maillot bianconero, mais avec celui de Parme, où le prodige suédois va finir la saison. Même si Maurizio Sarri aurait bien aimé pouvoir compter sur lui dès ce mois de janvier.



"Kulusevski ? Il faut demander à (Fabio) Paratici (coordinateur technique du club piémontais, ndlr) s’il peut venir dès maintenant à la Juve. Mais je ne pense pas que ça arrivera, a commenté l’ancien entraîneur de Chelsea en conférence de presse, à la veille de ce match pas comme les autres pour le milieu offensif de 19 ans. Et j’espère ne pas trop le voir demain, et que nos joueurs pourront le contenir."

Zlatan est son modèle

OFFICIAL | Dejan Kulusevski is a Juventus player!

— JuventusFC (@juventusfcen) January 2, 2020

Une crainte légitime, tant ce crack d’origine macédonienne impressionne depuis son arrivée en Italie. Recruté par l’Atalanta à l’âge de 16 ans, il s’impose rapidement en Primavera et effectue ses débuts en Serie A deux années plus tard. Et après trois apparitions dans l’élite, il est prêté l’été dernier à Parme, où il explose totalement. Auteur de quatre buts et sept passes décisives lors de la première moitié de saison, il a même effectué ses grands débuts en sélection suédoise le 18 novembre dernier, face aux Îles Féroé en qualifications de l’Euro 2020.Une sélection orpheline depuis l’Euro 2016 de Zlatan Ibrahimovic, le "modèle" de Kulusevski. Mais il va pouvoir le croiser dans le championnat italien, puisque l’ancien Parisien est retourné au Milan cet hiver. "Il va faire la différence, prédit son jeune compatriote pour SVT Sport. Et Zlatan a été un modèle pour tous les Suédois, en particulier pour nous qui sommes issus de l'immigration. Ce qu'il a fait est fantastique, et il a réussi dans le monde entier." Un exemple à suivre ?