L’ancien florentin Dusan Vlahovic a réussi ses premiers pas à la Juventus de Turin. Arrivé de la Fiorentina durant le mercato d’hiver et contre un montant de 80 millions d’euros, il s’est rapidement distingué et a apporté l’efficacité qui manquait à cette équipe. Il en est déjà à cinq buts inscrits avec la Vieille Dame.

"Vlahovic, l’un des meilleurs de sa génération"

Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus, est le premier à souligner l’excellent apport qu’a eu le Serbe sur les Bianconeri. "C'est un jeune joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience internationale. Mais il a de la qualité. Il veut et peut s'améliorer. Il a le temps de le faire", a-t-il d’abord confié au sujet de son nouvel avant-centre.



Appelé ensuite à situer le niveau de Vlahovic par rapport à celui des autres grands attaquants évoluant en Europe, le coach turinois a placé sa recrue tout en haut. "Il est impitoyable devant le but et la Juventus a fait une signature importante. Lui, Mbappé et Haaland sont les meilleurs joueurs de leur génération", a-t-il lâché.