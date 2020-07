Juventus Turin : Sarri envisage de jouer avec les U23 pour le dernier match de Serie A

Les Bianconeri avaient déjà remporté le titre de Serie A et ont fait tourner l'équipe pour le voyage en Sardaigne mercredi soir, récoltant une défaite 2-0, face à Cagliari sans véritable incidence sur le championnat. Cependant, au terme de la rencontre, Maurizio Sarri, le coach de la Juventus Turin, a suggéré qu'il pourrait avoir recours à une décision insolite pour la dernière journée de Serie A, samedi face à l'AS Roma (20h45). "

Schierare l'Under 23 per risparmiare energie 🔋

Le valutazioni di Sarri in vista dei prossimi impegni 🎙#CagliariJuve #DAZN pic.twitter.com/yQd61wSmMq

— DAZN Italia (@DAZN_IT) July 29, 2020

Le problème est que nous sommes la seule équipe en Europe à devoir jouer cinq fois en 12 jours. La Ligue nous a mis en difficulté", a déclaré Sarri à DAZN. "L'attention se déplace inévitablement vers le choc des huitièmes de finale de Ligue des champions avec l'opposition face à Lyon, le 7 août, d'autant plus que la Roma, elle, a déjà assuré la cinquième place du championnat.







"En termes de motivation et de détermination, ce fut un match atypique et il ne peut pas être considéré de la même manière que le reste de la saison. Nos passes sont bonnes, mais le rythme auquel le ballon circule est le problème. Le faire passer lentement, et je veux dire le ballon plutôt que les jambes, rend les choses faciles pour l'opposition. Il nous restait neuf joueurs à la maison avec des blessures aujourd'hui, donc évidemment, j'ai des doutes avant Lyon. Nous devrons voir qui récupère", a expliqué le technicien.

La Juventus Turin était notamment privée de Paulo Dybala (élongation du muscle droit fémoral de la cuisse gauche), Douglas Costa (déchirure à l’adducteur de la cuisse droit), et Giorgio Chiellini (problème musculaire au mollet). La Vieille Dame est donc dans l'attente de bonnes nouvelles avant le 7 août prochain et la rencontre face à l'OL qui, lui, défiera le PSG, vendredi soir en finale de la Coupe de la Ligue (21h05).