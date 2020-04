Juventus Turin : Matuidi prolonge d'un an

L’aventure de Blaise Matuidi à la Juventus n’est pas terminée. Loin s’en faut, puisqu’elle vient même d’être étirée d’après ce que révèle Goal Italie. Le club piémontais a choisi d’activer la clause d’une prolongation automatique d’un an pour l’international tricolore. L’ex-Parisien est à présent lié aux champions d’Italie jusqu’en 2021. Un signe clair de confiance manifesté par les Bianconeri envers leur numéro 14.



Matuidi (32 ans) est arrivé à la Juventus en 2017 après six ans passés au Paris SG. Le champion du monde avait gagné progressivement ses galons de titulaire au sein de la Vieille Dame, mais la montée en puissance de son compatriote Adrien Rabiot l’a relégué sur le banc. Cette saison, il a participé à 31 rencontres (toutes compétitions confondues), dont 24 comme titulaire. Il a mis un but et délivré deux passes décisives.