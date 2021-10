Juventus Turin : Massimiliano Allegri est-il en danger ?

Le retour de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin n'a pas si bien commencé que cela. Déjà passé par le banc des Bianconeri de 2014 à 2019, l'entraîneur italien a alors remporté pas moins de onze trophées, donc cinq titres de champion d'Italie, tout en disputant ainsi également deux finales de Ligue des Champions. Deux ans plus tard, l'ancien footballeur a donc été rappelé. Un retour qui a donc bien mal débuté. Au soir de la 3eme journée de Serie A, le 11 septembre dernier, peu imaginaient certainement Allegri conserver son poste plus longtemps que cela. En effet, après trois rencontres disputées en Serie A, depuis le début de cette nouvelle saison, la Juventus Turin comptait alors seulement un petit point sur neuf possibles.



Un premier succès en Serie A lors de la 5eme journée



Avec un bilan d'un match nul, pour débuter, avant d'enchaîner deux défaites consécutives. Ce samedi soir à 18h00, la Vieille Dame se déplace sur la pelouse du Torino, pour le compte de la 7eme journée du championnat d'Italie. L'occasion pour la Juve de tenter d'enchaîner une troisième victoire consécutive. Un succès dans l'élite, cette saison, que les hommes de Massimiliano Allegri n'ont goûté, pour la toute première fois, que le 22 septembre dernier, pour le compte de la 5eme journée de Serie A, sur la pelouse de La Spezia (2-3), alors 17eme du classement. Un succès laborieux qui avait ensuite été suivi d'un autre, tout aussi laborieux, cette fois contre la Sampdoria (3-2), alors 15eme.



Série en cours de cinq matchs sans défaite



Une bien mauvaise entame de saison que les Turinois n'avaient alors plus connu depuis l'exercice 1961-1962, alors qu'ils sont actuellement dixièmes du classement, à dix longueurs du leader napolitain. Malgré tout, toutes compétitions confondues, les Bianconeri reste sur cinq matchs sans revers, dont deux victoires en Ligue des champions sans prendre le moindre but. Les partenaires de Paulo Dybala n'ont plus perdu depuis le 11 septembre dernier, en Serie A, sur la pelouse de Naples (2-1). Une série à poursuivre et à confirmer, alors que le calendrier continuera à être chargé, avec la suite de la C1 ou alors un choc contre l'Inter à venir. De quoi certainement éloigner de manière définitive le danger pour Massimiliano Allegri.



