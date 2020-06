Juventus Turin - Chiellini : « Heureux de ne plus avoir Cristiano Ronaldo comme adversaire »

Même à 35 ans, Cristiano Ronaldo continue de martyriser et malmener les défenseurs qu’il croise sur un terrain, y compris ceux qui sont de véritables références dans ce secteur. A l’image d’un Lionel Messi, le Portugais reste très performant et fait tout pour améliorer ses statistiques personnelles, tout en aidant sa formation à gagner. Giorgio Chiellini ne le sait que trop bien, lui qui l’a longtemps affronté comme adversaire sur les pelouses européennes avant d'en devenir le coéquipier à partir de 2018. Et c’est fort logiquement qu’il préfère le second rôle.



Dans un Live Instagram effectué dimanche soir, le chevronné défenseur bianconero a admis qu’il était soulagé de ne plus avoir à marquer le quintuple Ballon d’Or : « Malheureusement, il nous a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Heureusement, il est maintenant mon coéquipier ». Parmi les moments les plus compliqués qu’a eus à vivre Chiellini face à CR7, il y a ce fameux Juve-Real en 2017 qui avait vu le Portugais inscrire un magnifique retourné acrobatique. « Il est d’un autre niveau, et je pense qu’il est juste de l’admettre, il a beaucoup donné à la Juve. Quand on a un tel talent, c’est très dommage si vous n’arrivez pas à en tirer le meilleur », a ajouté l’ancien international italien.