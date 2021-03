Juventus Turin : Bernardeschi et l'espoir du Scudetto

championne en titre, la Juve pense toujours à valider un possible 10ème titre de façon consécutive cette saison en Serie A, malgré le fait que ce soit l'Inter Milan qui occupe la tête, avec 7 points d'avance sur la Vieille Dame, notamment.

"Nous sommes la Juventus"

L'ancien joueur de la Fiorentina, Federico Bernardeschi, est rentré en jeu en cours de match et a su faire la différence en fournissant deux passes décisives à Alvaro Morata et Federico Chiesa avant le dernier but de Cristiano Ronaldo. "Cette victoire était importante et nous avons envoyé un signal au reste du championnat. Nous sommes un peu en retard sur le calendrier, mais nous sommes toujours en vie, alors bien sûr nous croyons toujours au Scudetto. Il reste de nombreux matchs à jouer et nous voulons les gagner. Nous sommes la Juventus et nous ne devons pas l’oublier", a-t-il expliqué au micro de Sky Sport Italia.



Le prochain match aura lieu samedi contre la Lazio (20h45), un opposant qui devrait être un adversaire de taille pour les joueurs dirigés par Andrea Pirlo. "Ce sera un test difficile, car la Lazio cause toujours des problèmes. Cependant, nous jouons à domicile et cela peut nous donner un petit avantage, même si ce n’est pas la même chose sans nos fans. Je m'attends à une bataille, mais si nous jouons comme la Juventus et réalisons ce que nous pouvons faire, alors nous ramènerons certainement le résultat", a jugé Bernardeschi.



Mardi soir, la Juventus Turin s'est imposée face à La Spezia (3-0), confortant sa troisième place au classement en Italie . Nonuple