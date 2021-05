Juventus Turin : Après 11 ans au club, Paratici s'en va

Borgonovo Val Tidone ne prolongera pas son contrat, qui devait expirer le 30 juin 2021 . Alors que l'équipe dirigée par Andrea Pirlo a pu se qualifier pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions, la perte du titre, après neuf sacres consécutifs, a pu peser dans cette décision.

L'avenir de Pirlo discuté dans les prochains jours ?

C'est un dirigeant très important de l'histoire récente de la Juventus Turin qui va sans doute laisser un grand vide.. Officiant en tant que responsable du football depuis trois ans et auparavant directeur sportif (de 2011 à 2018), le natif deDurant ses années passées à la Juve, Paratici a notamment réalisé quelques coups sur le marché des transferts, parvenant à obtenir des venues à coût zéro comme celles de Paul Pogba, Sami Khedira, Daniel Alves ou encore Andrea Pirlo.Pour cela, je tiens à remercier tout le club, mon personnel, les employés, les collaborateurs, les joueurs, les entraîneurs, les actionnaires et, en particulier, le président, Andrea Agnelli. Un chapitre important de ma carrière se termine, en attendant de nouveaux défis", a expliqué Paratici, dans un communiqué publié sur le site officiel de la Juve. Avec ce départ, un possible retour de Massimiliano Allegri sur le banc est évoqué dans les médias italiens, alors que le technicien avait quitté le club en mai 2019. La décision quant au futur d'Andrea Pirlo devrait être prise d'ici les prochains jours selon La Repubblica.