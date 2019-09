Victime d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou lors d’un entraînement de la Juventus, Giorgio Chiellini a été opéré avec succès mardi, rapporte La Gazzetta dello Sport.

Le défenseur international italien de 35 ans sera écarté des terrains pour une durée estimée à six mois. Et on ne sait pas encore si le club turinois va engager un remplaçant, qui ne sera a priori pas Jérome Boateng, toujours selon le quotidien transalpin.