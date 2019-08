Cristiano Ronaldo n’a pas participé à la séance d’entraînement de mercredi au centre de la Juventus, en raison d’un adducteur gauche douloureux. Les Bianconeri débutent en Serie A dans 10 jours, sur le terrain de Parme.

. @Cristiano Ronaldo will be present today at #VillarPerosa, but will not participate in the practice match due to a slight fatigue to the left adductor. In the coming days differentiated activities will take place.