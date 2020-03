Ronaldo et la Juventus dans le flou

Cristiano Ronaldo ne sera pas resté très longtemps au Portugal au chevet de sa mère, qui a été victime d’un accident vasculaire cérébral cette semaine.En fin d’après-midi, nullement éreinté par le voyage express, CR7 a participé à une séance d’entrainement avec le reste de ses coéquipiers. Une séance planifiée au dernier moment par le club piémontais suite au report de la rencontre de Coupe d’Italie face à l’AC Milan.Sur son compte Instagram,. « Elle est actuellement dans un état stable et se rétablit à l'hôpital, a-t-il indiqué. Ma famille et moi tenons à remercier l'équipe médicale qui s'occupe d'elle et demandons de bien vouloir nous accorder un peu d'intimité pour le moment. » A noter qu’en raison de l’épidémie Coronavirus qui frappe l’Italie dans des proportions importantes, CR7 et son équipe bianconera n’ont plus joué depuis mercredi dernier et le match contre l’OL en Ligue des Champions (0-1). Et, ils n’ont actuellement aucune idée sur la date de reprise.