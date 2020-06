La longue coupure due à la pandémie de coronavirus n’a pas gêné Cristiano Ronaldo au niveau de sa préparation. Bien au contraire. Malgré un espace réduit, l’attaquant portugais a su concocter un programme de travail très efficace, au point d’améliorer ses aptitudes physiques.

En effet, selon le quotidien Tuttosport, CR7 a retrouvé son club de la Juventus dans les meilleures conditions. Il serait même plus affuté qu’il ne l’a été avant son départ pour le Portugal, en mars dernier. Une preuve de plus de l’immense professionnalisme et du sérieux à toute épreuve qui caractérisent cet immense champion.

Des donnés en hausse dans tous les domaines



Malgré le poids de l’âge, Cristiano Ronaldo continue donc d'impressionner par ses aptitudes athlétiques. A son retour de quarantaine, il a semblé très en forme et cela a été confirmé par les chiffres effectués lors des tests de force physique sur les différentes machines. Le fruit très certainement d’un travail très rigoureux dans son gymnase personnel à Madère, mais aussi au sein des installations du club de Nacional, dont il a pu profiter pendant plusieurs semaines.

Le Portugais a notamment pu bosser sur sa pointe de vitesse, puisque dans ce domaine aussi il a surpris les préparateurs bianconeri. La Serie A reprend le 20 juin et on peut s’attendre dès maintenant à voir débouler un CR7 plus bestial qu’il ne l’a jamais été.