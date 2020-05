Messi et Ronaldo sont les deux plus grandes stars du football, les joueurs les titrés du 21e siècle et aussi les seuls de l’époque actuelle à pouvoir concurrencer les grandes icônes du siècle dernier. Mais, entre les deux, qui est le meilleur ? Cette question continue à alimenter les débats et il y a fort à parier que cela va encore durer tant que le stratège argentin et son rival portugais seront activité. Et pour cause ; il n’y a pas unanimité sur la réponse.



Chacun des deux stars a ses partisans et ses fans, et les comparer est devenu un exercice inévitable vu la façon dont ils se tirent mutuellement vers le haut. Pourtant, il y en a qui jugent cette discussion complètement inutile, en considérant que l’un des deux est largement au-dessus de l’autre. C’est le cas d’un certain Gary Lineker. Dans un entretien à BBC s’est étonné que Ronaldo soit logé à la même enseigne que Messi. "Les gens se déchirent pour un rien, et le duel Messi contre Ronaldo fait partie de ces raisons, a déclaré l'ancien attaquant blaugrana. Souvent, le choix semble se résumer à savoir si vous soutenez Barcelone, le Real Madrid, la Juventus ou quiconque, ce que je peux comprendre. Et je suis aussi un grand fan de Ronaldo, mais si vous parlez du meilleur joueur de tous les temps, il ne devrait même pas y avoir de débat sur le fait que c'est Messi. C'est juste mon opinion, mais pour moi ils n’ont jamais été proches".

« Messi n’a pas joué ailleurs qu’en Liga, et alors ? »



Beaucoup d’observateurs ont une préférence pour CR7, car ce dernier a évolué dans trois clubs différents et il s’est mis en danger en changeant d’environnement. Toutefois, pour Lineker, ce n’est pas un critère pour évaluer la grandeur des deux génies. "Messi a aussi joué dans de grandes équipes à Barcelone et quels que soient les partenaires à ses côtés, ses chiffres sont restés incroyables. A maintes et maintes fois, il a prouvé aux sceptiques qu’ils avaient tort, a-t-il rappelé. Même au cours des deux dernières saisons, alors que l'équipe du Barça n'a pas été aussi forte qu'elle l'était dans le passé, sa contribution n'a pas baissé. En fait, sans lui, ils n’auraient rien fait. Il est rare qu'un joueur reste aussi longtemps dans un club maintenant, comme Messi l'a fait avec Barcelone, sans parler du fait qu’il a rejoint un pays qui lui est étranger alors qu’il n’avait que 13 ans". Un avis qui se respecte, mais il n’est pas sûr que cela apaise les discussions du comptoir.