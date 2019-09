Juventus: Rabiot "en difficulté mentalement", selon Sarri

Adrien Rabiot n'a joué que 27 minutes en Serie A depuis qu'il est arrivé à la Juventus début juillet. Une maigre participation que son entraîneur, Maurizio Sarri, a tenté d'expliquer en conférence de presse.

"Il n’a pas du tout joué en 2019. Il s’est entraîné quinze jours à haute intensité, puis il a eu un petit problème physique. Adrien Rabiot est extrêmement sensible et s’est un peu mis en difficulté mentalement, mais il a de grandes qualités techniques et physiques", a détaillé l'ancien entraîneur du Napoli.

Ce samedi face à la Fiorentina, l'ancien joueur du PSG aura peut-être l'occasion de se montrer.