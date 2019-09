Juventus: Quand Sarri compare De Ligt à Platini

Transféré cet à la Juventus Turin pour pas moins de 70 millions d’euros, Matthijs De Ligt connaît une adaptation délicate en Italie, où ses premières sorties sous le maillot turinois n’ont pas vraiment convaincu. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement de la Juve à Florence, ce samedi (15 heures), Maurizio Sarri a confié vouloir donner du temps à son défenseur néerlandais, comparant ses débuts à ceux d’un certain Michel Platini.

"Je dois faire en sorte qu’il s’adapte au football italien le plus rapidement possible. Il est très jeune et a joué jusqu’à présent dans un football complètement différent. Je me trompe peut-être mais je crois que Michel Platini a eu des difficultés au cours de ses premiers mois à la Juventus. Il est normal qu’il en soit de même pour De Ligt. Mais je suis sûr que dans quelques mois, il sera au top niveau", a déclaré l’ex-coach de Chelsea.