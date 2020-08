Juventus : Pour Del Piero, Pirlo « peut faire mieux que Zidane  »

L'élimination de la Juventus contre l'Olympique Lyonnais aura provoqué un grand chamboulement dans les coulisses de la Vieille Dame. Au lendemain de cette désillusion, Maurizio Sarri a été démis de ses fonctions, avant que l'identité de son successeur ne filtre dans la foulée : c'est Andrea Pirlo qui a pris les commandes de la Vieille Dame.

"Je n'aurais pas parié sur le fait qu'il devienne entraîneur"

Un retour par la grande porte pour l'ancien milieu de terrain, récemment nommé à la tête de l'équipe U23. Alessandro Del Piero, autre légende la Juve, est optimiste... et surpris. « Pour être honnête, je n'aurais pas parié sur le fait qu'il devienne l'entraîneur et c'est une surprise pour moi aussi, a expliqué l'ex-numéro 10 dans des propos accordés à Sky Italia. J'étais déjà content qu'il prenne les moins de 23 ans et je pensais que c'était la bonne décision pour lui, mais il a sauté le pas alors je ne peux que lui souhaiter bonne chance. »

La Juve de Pirlo peut-elle s'inspirer du Real de Zidane ? C'est l'idée. Mais Del Piero estime que la comparaison n'est pas tout à fait valable. « Ce n'est pas une comparaison juste, car Zizou avait déjà travaillé avec l'équipe de jeunes du Real Madrid et était alors l'assistant de Carlo Ancelotti. Mais Pirlo a tout ce qu’il faut pour faire encore mieux que Zidane : il connaît déjà le club, les joueurs, les dirigeants... ».