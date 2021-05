Le couperet n'est pas passé loin pour Andrea Pirlo. Comme après l'élimination précoce de la Juventus en huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'entraîneur de la Vieille Dame a une fois de plus senti passer le vent du boulet. Au lendemain de la fessée infligée par l'AC Milan aux Turinois (défaite 0-3), la direction du club s'est donc réunie ce lundi pour réfléchir à l'avenir immédiat de l'entraîneur.



Et le verdict est tombé. Andrea Pirlo a été confirmé dans ses fonctions, au moins jusqu'à la fin de la saison. Au terme de la trente-cinquième journée de Serie A, la Juventus a glissé au cinquième rang du classement, et se retrouve ainsi expulsée des places qualificatives pour la Ligue des champions.

La LdC ou la porte ?



Il reste trois matchs à Andrea Pirlo et ses hommes pour remonter dans le Top 4. En cas d'échec, l'avenir de l'ancien milieu de terrain sur le banc turinois s'assombrirait à nouveau, et la fin de l'aventure pourrait être cette fois inéluctable.