Juventus : Les inquiétudes de Sarri

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇮🇹 #SerieA

💥💥 Domenico Berardi douche la Juventus d'un coup franc somptueux !

😳 Szczęsny ne peut absolument rien faire !https://t.co/JqdjcOLJse

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 15, 2020

La Juventus Turin, futur adversaire de l'OL en Ligue des Champions, patine en Serie A. Mercredi, pour la troisième fois d’affilée, la Vieille Dame a manqué de l’emporter et le Scudetto est loin d'être acquis à cinq journées de la fin. Le coach piémontais Maurizio Sarri a analysé la performance de son équipe, se montrant assez préoccupé. "Nous avons eu du mal à nous couvrir,. Nous devons essayer d'être constamment appliqué du point de vue mental pendant le match", a confié Sarri en conférence de presse au terme de la rencontre.



"Parfois, cette équipe donne le sentiment d'avoir un fort potentiel, puis, elle nous laisse perplexe dans ces moments de passivité. Il s'agit de devenir plus ordonné et équilibré, de maintenir les qualités que nous avons et ce n'est pas facile. Sur le 2-0, nous aurions dû garder les adversaires dans leur moitié de terrain. Au lieu de cela, nous avons essayé d'aller directement au but, mais de cette façon, l'équipe s'est disloquée et a ouvert des espaces", a encore confié Sarri. À l'OL d'en profiter le 7 août prochain.

Le résumé de Sassuolo - Juventus