Juventus - Kean : "Ce n'est pas un poids de remplacer Cristiano"

Prêté au PSG la saison dernière, Moise Kean a su se faire sa place au sein de l'attaque du club de la capitale, avec un total de 26 matchs pour 13 buts en Ligue 1. Finalement, avec le prêt sans option d'achat de la part d'Everton, l'attaquant a quitté Paris pour être de nouveau prêté, mais à la Juventus Turin. Au sein de son club formateur, le natif de Verceil évoluera durant les deux prochaines saisons avec une option d'achat. Celle-ci est de l'ordre de 28 millions d’euros + 3 millions d’euros de bonus.De quoi ressentir une certaine pression sur les épaules ? Sondé en conférence de presse sur le thème, avant le choc entre la Juve et l'AC Milan, dimanche en Serie A (20h45), le joueur a répondu par la négative.. Je me sens responsable quand je porte le maillot de ce club et je vais tout donner", a-t-il affirmé lors de sa présentation.Au sujet de ses expériences passées sous les maillots d'Everton et du PSG, Kean a valorisé ses passages en Premier League et en Ligue 1. "Cela a été deux grandes expériences. J'ai appris tellement de choses là-bas. Je me sens très chanceux. J'ai pu apprendre plein de choses qui me serviront dans le monde du football. Désormais, il est temps d'apporter ma contribution à ce grand club qu'est la Juventus Turin." Mardi soir, lors du large succès de la Juve à Malmö en Ligue des Champions (0-3), Moise Kean a remplacé Alvaro Morata à la 67ème minute de jeu, participant à son premier match dans cette saison 2021-2022 avec la Vieille Dame.