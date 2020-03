Juventus - Dybala : « Je ne pouvais rien faire »

"Après 5 minutes, je me sentais fatigué quand je me déplaçais"

Comme ses coéquipiers de la Juventus Daniele Rugani et Blaise Matuidi,. Presque une semaine après l'officialisation de son cas, le talentueux attaquant argentin a fait un bilan de ce qu'il a ressenti ces derniers jours, donnant surtout des nouvelles rassurantes. L'attaquant l'assure : il va mieux.

« Je manquais d'air et je ne pouvais rien faire », a-t-il souligné dans des propos accordés à la chaîne de télévision de la Juventus, JTV. « Je me sens bien. Je peux me déplacer mieux, donc je pense que je vais réessayer de m'entraîner. Parce que quand j'ai essayé ces derniers jours, j'ai senti que je faiblissais trop vite. Après cinq minutes, je me sentais très fatigué, je sentais que j'avais le corps très lourd. Les muscles étaient douloureux et je devais m'arrêter. »