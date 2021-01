Sorti sur blessure avant la pause contre Sassuolo, dimanche soir, Paulo Dybala a ensuite dû passer des examens médicaux. Ce lundi, la Juventus de Turin a annoncé la durée de son indisponibilité, dans un communiqué : "Ce matin, Paulo Dybala a subi des examens médicaux au J Medical qui ont révélé une lésion du ligament collatéral médial du genou gauche avec des temps de récupération d'environ de 15 à 20 jours. Les examens auxquels McKennie et Chiesa ont été soumis ont plutôt exclu les blessures et leurs conditions seront donc évaluées jour après jour."



https://twitter.com/juventusfc/status/1348646651070730241?s=20

La Juventus remontait la pente

La Vieille Dame, qui compte encore dans son infirmerie des joueurs tels que Juan Cuadrado, Alex Sandro ou encore Matthijs de Ligt, touchés par le Covid-19, doit désormais enregistrer la blessure de sa star argentine. Auteur de deux buts et d'autant de passes décisives, Dybala a débuté cette saison avec des blessures récurrentes.



L'attaquant argentin connaît sa troisième blessure de la saison. C'est un coup dur pour Andrea Pirlo qui est parvenu à remonter la pente en championnat, en battant consécutivement Udinese, le Milan - jusqu'alors invaincu - et enfin Sassuolo. Un sans-faute depuis la nouvelle année.