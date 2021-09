Juventus : Del Piero est inquiet pour la Vieille Dame

la Juventus est loin d'être au top de sa forme depuis le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Les Turinois enchaînent les mauvaises performances et les prestations préoccupantes depuis l'entame de la campagne actuelle. Des performances préoccupantes surtout pour Alessandro Del Piero. « Je ne pense pas qu'il faille parler de mauvaise préparation, mais juste regarder la réalité en face : de toute évidence Ronaldo ne voulait pas rester et le club ne pouvait le retenir, notamment en raison de l’aspect financier. J’apprécie Allegri, je pense qu'il a les idées claires, mais il ne peut pas faire de miracles tout seul. Et il est le premier à savoir que le problème de la Juve ne peut être attribué uniquement à ses choix techniques. Le travail à faire est grand, dans les vestiaires et sur le terrain ».



Le champion du monde 2006 en profite pour défendre le passage de Cr7 au club, dans une interview à La Gazzetta dello Sport. « Ronaldo est un champion et il fallait le prendre. Le problème, c'était plutôt le manque de progression de l'équipe autour de cette superstar. Nous avons souvent jugé la performance de Cristiano presque sans rapport avec celle de la Juventus et c'est symptomatique de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Les résultats sur la scène européenne n'ont pas été à la hauteur, mais si l'on se souvient que City n'a pas encore remporté de Ligue des Champions, on comprend à quel point les investissements ne sont pas toujours synonymes de victoires ».