Juventus: De Ligt surpris de son statut de remplaçant

Matthijs de Ligt a assisté samedi à la victoire de sa nouvelle équipe, la Juventus, sur la pelouse de Parme (0-1) à l’occasion de la première journée de Serie A, sans disputer la moindre minute de jeu. "Naturellement, j’aurais préféré joué et je n’avais pas d’indications à l’issue de l’entraînement, aussi je ne m’attendais pas à me retrouver sur le banc", a déclaré le jeune défenseur central de 20 ans, dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Recrue phare du mercato des champions d’Italie, enlevé à l’Ajax pour un peu plus de 74 millions d’euros, De Ligt n’a pas non plus cherché une quelconque polémique chez les Bianconeri: "Je respecte la décision de l'entraîneur. Je dois être réaliste, car je suis toujours en phase d’adaptation, ici en Italie. Ceux qui ont joué, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini (buteur contre Parme à la 21e minute, ndlr), ont longtemps été considérés comme la meilleure charnière du monde."

De Ligt a le potentiel pour prétendre à ce statut mais il devra, visiblement, faire ses preuves pour déloger un de ses deux coéquipiers italiens, auprès de son entraîneur Maurizio Sarri.