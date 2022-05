Juventus - Chiellini : “J'ai reçu plus que je n'aurais jamais pu donner à ce club”

Dybala remercie les supporters de la Juve



Il saluto di tutti voi tifosi ieri è stato per me il più grande premio che potessi portarmi dietro. Grazie 🤍🖤 pic.twitter.com/kytI5XnsDa

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 17, 2022

le joueur de 28 ans a occupé le devant de la scène après le coup de sifflet final et a désespérément pleuré devant la Curva Sud. Ce mardi, 'Le Joyau' a posté une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle il a exprimé sa reconnaissance auprès des supporters. " Les salutations de vous tous les fans hier ont été, pour moi, le plus grand prix que je pouvais emporter avec moi. Merci", a-t-il indiqué, avec des émojis cœur en blanc et noir, les couleurs de la Juventus Turin. La direction, qui n'a pas souhaité prolonger le contrat de l'Argentin, a elle été huée.



Une ovation nourrie du public et un grand sourire en réponse. Lundi soir contre la Lazio Rome (2-2), Giorgio Chiellini (37 ans) a été remplacé par Matthijs de Ligt à la 17ème minute de jeu. 17, c'est aussi le nombre de saisons passées par le capitaine iconique de la Vieille Dame à la Juve, avec laquelle il a remporté 19 trophées. En zone mixte, le vainqueur de l'Euro 2021 a confié certains de ses sentiments. "J'ai tellement de beaux souvenirs. Les victoires, les défaites, les débuts, la fin, et tout ce qu'il y a entre les deux. Dans une longue carrière, il y a des moments où l'on peut prendre des chemins différents., a-t-il indiqué. En fin de contrat avec la Juve, l'Italien a reconnu qu'il aimerait tenter une aventure à l'étranger car cela serait enrichissant pour lui, en tant qu'homme, mais cette décision devra être prise avec sa famille, alors que la presse transalpine l'annonce en MLS la saison prochaine.Paulo Dybala, lui aussi, a disputé son dernier match devant les fans de la Juventus Turin lundi soir. Alors que le club avait simplement prévu une cérémonie pour saluer Chiellini,