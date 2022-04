Un an de suspension. C’est ce qu’a demandé la justice sportive italiennne à l’encontre d‘Andrea Agnelli, mardi lors de l’ouverture du procès qui doit tenter de faire la lumière sur de présumés délits financiers dans le football transalpin.



Le président de la Juventus est soupçonné de fraudes à l’occasion de transferts de joueurs. Les montants des transactions sont jugés surévalués par rapport à la valeur réelle. Le club de Serie A de Turin a vu d’autres de ses responsables visés par les réquisitions.

Une soixantaine de managers

L'ex-directeur sportif, Fabio Paratici, risque 16 mois et 10 jours, et Pavel Nedved, vice-président de la Vieille Dame, encourt 8 mois, précise un communiqué de la Fédération italienne de football (FIGC).



Contre le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, le procureur fédéral a demandé 11 mois et 5 jours de suspension. Au total, une soixantaine de dirigeants se trouveraient impliqués.