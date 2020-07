Juve-Lazio, le match qui peut tout changer

Dans une saison, peu de matchs ont autant d'enjeu que le Juventus - Lazio de ce lundi soir (21h45). Depuis le début de l'hiver, ce duel suscite l'impatience. Reporté, joué à huis clos et mettant aux prises deux équipes malades, cet affrontement n'a pas la saveur attendue mais il a la même importance. Ce lundi soir, la Juventus sera proche d'un nouveau sacre ou la course au Scudetto sera relancée.

La Lazio et la Juve sont en difficulté depuis deux semaines

Depuis la mi-juin, les mauvaises surprises s'accumulent dans le haut de tableau. C'est comme si personne ne voulait gagner le titre d'une année 2020 maudite. La Juventus et la Lazio ont longtemps survolé le championnat. Ce match devait être une véritable finale dans la course au titre mais le Covid-19 et l'interruption de la saison en ont décidé autrement. Depuis la reprise, Turinois et Romains ont enchaînés des contre-performances inattendues avant ce sommet tant attendu. Sur les quatre dernières journées, les Bianconeri ont glané 5 points sur 12 possibles. Les Biancocelesti seulement un. Le rapport de force est toujours en faveur du leader piémontais mais son édifice pourrait s'effondrer face à sa bête noire.

La Supercoupe d'Italie, un indicateur pour la fin de la Serie A ?

La Juventus dont la défense semble avoir démissionné croise la route d'une Lazio dont le secteur offensif n'arrive plus à compter sur Ciro Immobile. Depuis quatre journées, l'attaquant n'a plus marqué et son équipe n'a plus gagné. Mais face aux Turinois, tout est possible. Le club de la capitale italienne a déjà privé la Vieille Dame d'un titre cette saison. C'était en décembre lors de la Supercoupe d'Italie organisée en Arabie Saoudite (3-1). Comme en 2017, les Laziales ont remporté cette compétition jouée sur un match.

Un match à quatre pour le Scudetto

Cette saison, le championnat ne va pas se jouer sur ce seul match de la 34eme journée de Serie A mais la vérité n'est pas si loin. En cas de victoire, la Juve aura huit points d'avance. Un boulevard vers le titre. Mais si la Lazio s'impose à Turin, les quatre premiers du championnat se tiendront en six points à quatre journées de la fin. Le club romain ne sera peut-être pas sacré mais l'Inter sur courant alternatif ou l'Atalanta Bergame toujours aussi offensive pourrait en profiter. La Juventus serait alors mise sous pression comme rarement ces dernières saisons. La preuve en est, Maurizio Sarri est déjà menacé. Ce lundi, ce n'est pas un simple match de Serie A qui se joue mais l'avenir de quatre clubs italiens et de nombreux hommes.