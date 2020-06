Jérémy Ménez vers un retour en Italie ?

Un an et puis s'en va ? Arrivé en septembre au Paris FC, Jérémy Ménez (33 ans) ne devrait pas s'attarder dans la capitale. L'international français va peut-être tourner la page de son passage mitigé (5 buts, 4 passes décisives, 17e de Ligue 2) et revenir à ses amours italiens. L'ancien Romain et Milanais serait visé par la Reggina, club pensionnaire de la troisième division transalpine. Il s'agirait de son sixième club en six saisons, après Milan, Bordeaux, Antalyaspor (Turquie), Club America (Mexique) et le PFC.

Division inférieure en vue

Dans le journal Corriere Dello Sport, le directeur sportif italien Massimo Taibi a d'ailleurs confirmé l’intérêt du club au sujet de Ménez : « Il fait partie des nombreux noms qui intéressent la Reggina. Nous en reparlerons après le 18 juin ». La Reggina est actuellement leader de son groupe de Serie C, et est en attente de l'officialisation de sa montée en Serie B pour amorcer les négociations selon Le Parisien. Le club avait connu la Serie A lors de la saison 2014-2015 avant de connaître la faillite et de repartir en quatrième division.