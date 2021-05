Italie : Buffon égale Maldini

Le Mondial 2022, Buffon y pense

La Juventus Turin a presque sauvé une saison qui jusqu'ici, ressemble furieusement à une année de transition, en s'imposant mercredi soir en finale de la Coupe d'Italie face à l'Atalanta Bergame (2-1) grâce à des réalisations de Dejan Kulusevski (31ème) et Federico Chiesa (73ème). Encore en course pour accrocher une qualification à la prochaine édition de la Ligue des Champions - la Juve occupant la cinquième place avant l'ultime journée, dimanche -Titulaire dans les buts lors de la finale de la Coupe d'Italie,, l'ancien capitaine de l'AC Milan. Sous les maillots de Parme et de la Vieille Dame, le natif de Carrare a glané 10 Championnats de Serie A, 1 Coupe de l'UEFA, 6 Coupes d'Italie, 7 Supercoupes d'Italie et 1 Championnat de Serie B.a-t-il expliqué après la rencontre au micro de RAI Sport. Le gardien, qui quittera la Juve en fin de saison , n'a plus été appelé en Squadra Azzurra depuis trois ans.