Inter Milan, une chance de champion ?

Contre Spezia, l'Inter Milan a l'occasion de remporter un sixième match de Serie A consécutif. Si les hommes d'Antonio Conte y parviennent, ils pourraient dépasser l'AC Milan et prendre la tête du championnat d'Italie. Un moyen de s'affirmer comme un favori légitime au Scudetto. Vice-champion d'Italie l'an passé, le club lombard a fait de la succession à la Juventus son principal objectif. Son seul même depuis l'élimination en Ligue des Champions.

Avec une quatrième place dans son groupe de C1, le finaliste de la dernière Ligue Europa ne va même pas pouvoir profiter d'un repêchage en C3. Et c'est peut-être un mal pour un bien. Dans le top 5 actuel de la Serie A, il n'y a que les coéquipiers de Samir Handanovic qui vont être exemptés de sorties européennes en milieu de semaine. Un allégement du calendrier aux airs d'avantages dans une saison aussi dense que l'exercice en cours.

Déjà dix points gagnés après avoir été menés au score pour l'Inter



Après cette brutale sortie de route sur la scène européenne, l'Inter a prouvé sa force de caractère en gardant son rythme en championnat. Les Nerazzurri ont déjà gagné deux matchs depuis. Et ces deux succès symbolisent la résilience des Interistes. En Sardaigne, ils ont renversé Cagliari pour atteindre la barre des dix points gagnés après avoir été menés au score, plus que n'importe quel autre club italien. A Giuseppe-Meazza, les hommes d'Antonio Conte ont aussi su se contenter du minimum dans un match à six points face à Naples. Un unique but sur pénalty a été suffisant pour confirmer les progrès de l'Inter.

Romelu Lukaku, l'homme providentiel



Après une saison 2019-2020 aussi unique que frustrante, les partenaires de Marcelo Brozovic semblent avoir franchi un cap. Ils ne lâchent rien. Et quand des joueurs aussi talentueux que ceux de l'Inter se donnent à fond, le titre est logiquement envisageable. A chaque ligne, il y a de la qualité et des doublures au moins aussi bonnes. Le mercato estival a été très bien géré et le duo Lautaro Martinez – Romelu Lukaku continue de faire des miracles.

Le Belge est capable de forcer la décision à lui tout seul comme face à Naples où il a inscrit son dixième but de la saison. Avec des individualités parfaitement impliquées dans le projet collectif, l'Inter semble capable de relever son pari. Contrairement à une saison 2019-2020 agitée à tous les niveaux, les voyants semblent être enfin passés au vert. Mais pour le confirmer, il va falloir faire le plein de points dès ce dimanche face à Spezia.