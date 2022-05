Inter Milan : Inzaghi savoure la victoire en Coppa

L'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, est revenu sur le succès de ses hommes en finale de Coupe d'Italie face à la Juve. "C'était une bonne performance contre un adversaire très, très fort. Nous nous sommes bien débrouillés pendant la première demi-heure, nous avons légèrement perdu notre forme vers la pause et nous avons mal abordé la deuxième mi-temps, en concédant deux buts vraiment évitables. Nous aurions dû être plus prudents", a déclaré Inzaghi à Sport Mediaset.

Un long tourbillon d'émotions

"Cependant, cette équipe n'abandonne jamais. Si j'avais besoin d'une réponse, je n'ai eu que des réponses de cette équipe de juillet à aujourd'hui, c'est un long tourbillon d'émotions. Maintenant, il nous reste deux matches de Serie A à jouer et nous voulons terminer la saison aussi bien que possible. Il est également juste de profiter de ces moments, cela faisait une décennie que nous n'avions pas gagné la Coppa Italia ou la Supercoppa, donc je suis heureux pour le club, ces merveilleux garçons et les fans qui nous ont soutenus du début à la fin."