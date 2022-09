Inter Milan : Encore de grosses pertes

Les nouvelles ne sont pas folichonnes pour l’Inter Milan. Devancé par son grand rival et voisin de l’AC Milan la saison dernière en championnat, le club bleu et noir n’apparait qu’en 7eme position après 7 journées de Serie A sur l’exercice 2022-23 débuté le 13 août. L’Inter avait commencé ce jour-là par un succès à Lecce (2-1) puis il avait enchainé contre La Spezia (3-0). Mais ensuite, le club lombard est tombé sur le terrain de la Lazio Rome (1-3) et a concédé 4 défaites toutes compétitions confondues, dont 3 en championnat (2-3 contre l’AC Milan et 1-3 face à l’Udinese).

Des pertes de 140 millions d’euros

Autre mauvaise nouvelle : les comptes. Ceux-ci sont en effet dans le rouge, ce qui n’est pas nouveau et n’est pas une spécificité milanaise. Pour la 5eme année consécutive, le grand rival de la Juventus Turin a annoncé vendredi un déficit et une perte de 254,3 millions d’euros (210 M€ la saison précédente). L’Inter n’est, cette année, pas à ces hauteurs mais tout de même… Après des pertes records en 2020-21 de 245 millions d’euros, l’Inter a fait mieux lors du dernier exercice mais affiche néanmoins 140 M€ de déficit pour un chiffre d’affaires de 439,6 M€.

L’Inter Milan 7eme en Serie A, 3eme en Ligue des Champions

Ces nouvelles pertes sont liées une nouvelle fois aux répercussions de la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19, principalement lors de la première moitié de la saison passée. Le propriétaire chinois de l’Inter Milan, Suning, a « déjà officiellement exprimé son engagement à soutenir le groupe », en couvrant les pertes. « Les deux principaux objectifs du club restent inébranlables : maintenir la compétitivité de l'équipe au plus haut niveau dans toutes les compétitions et renforcer sa position financière », a ajouté Suning. L’Inter accueille la Roma, samedi (18h00) lors de la 8eme journée de Serie A, puis recevra le FC Barcelone en Ligue des Champions, mardi soir (21h00). Le club italien est actuellement 3eme de sa poule avec 3 points derrière le Bayern Munich et le Barça après deux matchs.