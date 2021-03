Inter Milan : Djorkaeff est confiant pour le Scudetto

"Conte donne 100% pour l'Inter"

Nerazzurri, arrivé en 2019 sur le banc du club. "Je l'aime bien, il fait du bon boulot, même si je vais être honnête, au début j'ai eu du mal à l'imaginer sur notre banc. Il n'a pas changé de caractère, c'est resté le même, ce qui a fait comprendre à tout le monde qu'il était venu à Milan avec une mission : gagner. Ok, dans le passé, il était un symbole de la Juventus, mais aujourd'hui peu importe, il donne tout et c'est 100% pour l'Inter", s'est-il expliqué.

Lundi soir, l'Inter Milan a su maintenir le statu quo en tête du classement en Italie. Mise sous pression par les victoires de la Juventus Turin (contre la Lazio Rome) et de l'AC Milan (sur la pelouse de l'Hellas Vérone), l'équipe dirigée par Antonio Conte s'est imposée sur la plus petite marge dans le choc contre l'Atalanta Bergame grâce à une réalisation de Milan Skriniar (54ème). Ainsi, Après 26 journées l'Inter trône au sommet avec 6 points de plus que l'AC Milan et 10 d'avance sur la Vieille Dame. De quoi espérer un premier Scudetto depuis 2010 et celui obtenu avec José Mourinho ?Youri Djorkaeff, ancien attaquant de l'Inter entre 1996 et 1999, est plutôt optimiste concernant cette possibilité. Celui qui célèbre ce mardi ses 53 ans s'est exprimé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. "", a affirmé le champion du monde 1998. Il n'a pas nié avoir changé d'opinion à propos d'Antonio Conte, le coach des