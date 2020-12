Finis les appels du pied plus ou moins discrets et les tentatives de drague par médias interposés. L'agent de Lautaro Martinez prend ses distances avec le Barça. Il faut dire que le club catalan a vu son attractivité baisser dernièrement avec son endettement et sa crise institutionnelle qui perdure. Même Leo Messi a fait connaître ses velléités de départ l'été dernier et sera en fin de bail l'été prochain avec la formation catalane, lui que Mauricio Pochettino pourrait bien attirer au PSG selon les dernières rumeurs. Dans ce contexte, difficile pour un joueur aussi convoité que Lautaro de se projeter avec les Blaugrana...

"Lautaro est bien là où il est"

Les récents propos de l'agent du buteur argentin attestent du refroidissement de cette piste : "Il est bien là où il est. Il grandit et apprend. C'est un gars avec un potentiel énorme, sans limites, qui peut devenir un joueur de premier plan. Le plus important est qu'il se soit habitué très rapidement au football européen. Il est arrivé et a immédiatement joué, marqué et montré au public qu'il aimait ça", a ainsi asséné Carlos Alberto Yaqué, dans un entretien accordé au journal argentin Olé.