Inter: Conte n'a pas entendu les cris de singe à Cagliari

Encore une fois en Sardaigne, un joueur noir a été victime de cris de singe. Après Moise Kean la saison dernière, c'est Romelu Lukaku qui a été ciblé, alors qu'il allait tirer le penalty victorieux de l'Inter contre Cagliari (2-1).

Des sons inadmissibles que son entraîneur Antonio Conte n'aurait pas entendu. "En réalité, je n'ai rien entendu depuis le banc, a-t-il expliqué dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. Mais c’est vrai, qu'en général en Italie, plus d'éducation est nécessaire. J'ai aussi entendu Ancelotti se plaindre des insultes continuelles sur certains terrains. Quand on est à l'étranger, il y a plus de respect, les fans ne pensent qu'à supporter leur équipe. Et soyons clairs, je ne parle pas d'aujourd'hui: je suis personnellement heureux du traitement reçu."

Des propos étranges alors que les sons semblent sans équivoque sur différentes vidéos.

Serie A : Lukaku victime de racisme à Cagliari