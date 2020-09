"Je suis en forme, je travaille, c'est le deuxième match de compétition de la saison. Nous avons gagné et j'aurais pu marquer plus. Si j'avais 20 ans, j'en aurais marqué deux autres… ", a déclaré Ibra au micro de Sky Sport Italia.

"Je veux être traité comme quelqu'un de 20 ans", affirme Ibrahimovic

"Je ne suis pas vieux, je suis comme Benjamin Button, je commence vieux et je meurs jeune! Blague à part, l'équipe a bien fonctionné, nous ne sommes pas à 100% et avons donc commis des erreurs que nous évitons généralement, mais cela augure de bonnes choses", a-t-il continué.

L'ancien élément du PSG est également revenu sur ses ambitions, alors que l'AC Milan a terminé sixième de Serie A, la saison passée.

"J'aime avoir des responsabilités. La plus grande pression est celle que je me mets moi-même. Je ne veux pas que les gens parlent de mon âge, je veux être traité au même niveau que tout le monde. Peu importe si j'ai 38 ans, je veux être traité comme quelqu'un de 20 ans et faire le même travail", a expliqué l'attaquant.

Ibrahimovic guide l'AC Milan contre Bologne