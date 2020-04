Gattuso : "C’est ma femme qui dirige"

Il craignait le pire

"Elle ne m’a pas laissé partir"

Alors qu’ils restaient sur, dont un succès face à la Juventus et un match nul contre le Barça, les Napolitains ont été coupés dans leur élan avec l’interruption de la saison en raison de la crise sanitaire. Même si tout cela parait bien dérisoire dans un pays qui a payé un lourd tribut à la pandémie de coronavirus., reconnaît Gennaro Gattuso, qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux de son club, pour notamment demander à tous de bien respecter les règles de confinement.Nommé entraîneur du Napoli en décembre, il est arrivé à la tête d’une équipe à la dérive, minée par les conflits avec sa direction. Et après des premières semaines particulièrement compliquées, il a insisté sur la solidité défensive et fini parde la Serie A, et aux portes de la finale de la Coupe d’Italie. Non sans avoir craint le pire. "Quand j’ai dit que nous avions besoin de 40 points pour assurer notre maintien, je le pensais vraiment, rappelle-t-il pour DAZN.".Une atmosphère tendue qui s’est estompée avec "beaucoup de travail", assure l’ancien rugueux milieu de terrain. Et sur qui on peut compter pour. Mais celui qui a toujours eu une image de dur à cuire a quelque peu fendu l’armure dans un entretien accordé à la version argentine de Fox Sports. Où il a révélé qu’il avait failli rejoindre Boca Juniors à l’été 2012. "Mais chez nous,. Et puis nos enfants étaient très jeunes à l’époque, donc ce n’était pas le bon moment pour partir au niveau familial", a ainsi avoué "Rino".