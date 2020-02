Gaetano Castrovilli, l'autre pépite de la Viola

A Florence, une pépite peut en cacher une autre. Si Federico Chiesa est un des plus grands talents de la Serie A, un de ses coéquipiers à la Fiorentina évolue dans les mêmes standards : Gaetano Castrovilli. Le milieu de terrain impressionne pour sa première saison dans l'élite du football italien. Formé à Bari, le natif de Canosa di Puglia avait rapidement tapé dans l’œil de la Viola. Recruté en 2017, il a ensuite été prêté pendant deux saisons à Cremonese en Serie B pour emmagasiner de l'expérience. Une stratégie qui a porté ces fruits. Depuis l'automne, il s'illustre aux yeux du monde entier. Après seulement 12 apparitions en Serie A, il a eu le droit à sa première sélection avec la Squadra Azzurra. En novembre, il a remplacé Lorenzo Insigne lors d'une victoire italienne sur la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2020. Une progression express qui n'est pas passée inaperçue dans les grands clubs européens. Le PSG aurait déjà pensé à cette piste d'après certaines rumeurs hivernales. Mais pourquoi ce joueur de 23 ans est-il aussi talentueux ?

Titulaire indiscutable pour sa première saison dans l'élite

Gaetano Castrovilli est un joueur brillant. Le genre d'esthètes qui font aimer le football. Milieu de terrain qui se projette rapidement, il apporte le surnombre offensif et dépanne parfois sur les ailes. Polyvalent et technique, l'Italien possède un jeu très complet qui est aussi efficace quand il faut garder le ballon que dans les situations chaudes où il peut casser les lignes avec ses passes quand la verticalité s'impose. Celui qui avait d'abord gouté au sport grâce à la danse classique a un véritable don pour comprendre le jeu. Malgré son jeune âge, il est un maestro. Pour son baptême en Serie A, ce joueur élégant capable de s'occuper des coups de pied arrêtés a délivré une passe décisive pour Kevin-Prince Boateng dans un match perdu contre Naples. Un apport qui lui a permis de s'installer durablement dans le onze de départ florentin. Il a rapidement gagné la confiance de Vincenzo Montella puis celle de Giuseppe Iachini pour bénéficier d'un temps de jeu important. Un contexte idéal pour prendre de l'expérience et continuer à progresser. Seule une suspension et une maladie l'ont empêché de participer à toutes les rencontres. Avant le match de ce samedi, il compte 23 titularisations et a été impliqué sur six buts. De quoi faire tomber sous le charme une ville et tout un championnat.