Fiorentina : Sans Ribéry au top, une Viola sans ambition ?

3 - Les 3 derniers matches de Franck Ribéry 🇫🇷 en Serie A :

1 but contre Milan ⚽️



1 passe décisive contre la Sampdoria 🎯



1 but v Atalanta ⚽️



Eternel.@FranckRibery pic.twitter.com/3qSWj6qNAc



— OptaJean (@OptaJean) September 30, 2019

Après des débuts de rêve, le soufflé est en train de retomber du côté de Florence pour Franck Ribéry. Arrivé en grande pompe cet été après douze saisons du coté du Bayern Munich, le Français s'est parfaitement intégré dans sa nouvelle équipe. A 36 ans, le nouveau numéro 7 de Viola s'est même montré rapidement décisif avec deux buts et deux passes décisives en onze matchs de Serie A. Tout allait alors plutôt bien pour la Fiorentina, alors entraînée par Vincenzo Montella, ancien coéquipier de Ribéry en Bavière. Ce dernier était alors très heureux de l'apport de sa nouvelle recrue.







« Ribéry a fait une performance extraordinaire. Il a été décisif dans ce match, il l'est toujours. Comme je l'ai dit à vos collègues, c'est un joueur que je voulais déjà il y a cinq ans. Il était encore plus incroyable à cette époque. C'est un joueur que nous devons bien gérer car il adorerait jouer tout le temps, mais c'est difficile. Pour l'instant, son apport va au-delà de nos attentes », se réjouissait l'entraîneur italien à propos de l'ancien de l'Olympique de Marseille, après une victoire de la Fiorentina contre l'AC Milan (1-3).

Longue absence pour Ribéry, Montella limogé...

36 - Franck Ribéry est le joueur étranger le plus âgé à inscrire son 1er but en Serie A (36 ans et 168 jours). Inépuisable. pic.twitter.com/35rl6Hl6nA

— OptaJean (@OptaJean) September 22, 2019

Malheureusement pour eux, la suite a été moins rose. Si la suspension du Français n'a pas eu d'énormes conséquences, la Fiorentina a par la suite connu une période très difficile, malgré son retour. Pire, contre Lecce fin novembre, Ribéry a été durement touché à la cheville droite. Victime d'une lésion du ligament collatéral médial, le natif de Boulogne-sur-Mer a alors vu le diagnostic tomber : dix semaines d'absence. Alors que la Viola n'allait déjà pas très bien, la longue indisponibilité de sa star a fait mal.Sur les six derniers matchs du club, où le Français n'a donc pu jouer que 135 minutes, le bilan est délicat avec cinq défaites et un match nul arraché dans le temps additionnel contre l'Inter Milan (1-1) à Artemio-Franchi. Au lendemain d'un nouveau lourd revers contre l'AS Rome (1-4), Montella a dernièrement été limogé et remplacé lundi par Giuseppe Iachini, juste avant la trêve hivernale. Reste à savoir si ce dernier arrivera à relancer la machine sans celui qui a fini sur le podium du Ballon d'Or en 2013...